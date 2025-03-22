私はユリ。小学校低学年と幼稚園年少の2人の娘がいます。長女マリが幼稚園児のとき、運動会などのイベントの際、義母の余計なひと言のせいでイヤな思いをしました。だからそれから義母をイベントに誘うことはしていなかったのですが……。明日は次女ミライの幼稚園のイベント。ミライか夫から聞いたのか義母は知っていて、見に来るそうです。子どもたちは義母を慕っているので、来てくれることは喜ぶと思います。マリのときのよう