レノファ山口FCは22日、DF亀川諒史の負傷を発表した。クラブの発表によると、亀川は16日に行われた明治安田J2リーグ第5節の大分トリニータ戦で負傷したとのことだ。検査の結果、右大腿二頭筋筋損傷と診断。全治は5週間程度とのことだ。亀川は今シーズンから山口に加入。開幕から5試合連続で先発出場を果たしていた。