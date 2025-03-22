東京Vから今季加入したJ1アビスパ福岡のMF見木友哉（26）が、早くも無尽蔵の働きを見せている。チームで唯一J1リーグ全試合にスタメン出場。データスタジアムが提供するJリーグ公認データ「ⓒJSTATS」によると、15日のJ1リーグ第6節FC東京戦ではこの節のJ1トップとなる走行距離（13・183キロ）をマークした。主にボランチとして攻守の鍵を握る公式戦4連勝の立役者に、自身の「走り」について考察してもらった。見木は昨季