第97回選抜高校野球大会は3月22日、1回戦3試合が行われ、2年ぶり6回目の出場の常葉大菊川(静岡)は昨秋の東北チャンピオン聖光学院(福島)と対戦、常葉大菊川は延長タイブレークの末、3-4で敗れました。 常葉大菊川・大村昂輝、聖光学院・大嶋哲平の両左腕による息詰まる投手戦となった一戦は、両校無得点のまま、延長タイブレークに突入します。 常葉大菊川は延長10回表、1死2、3塁から5番今泉琥右蔵の中犠飛で先制す