◇プロ野球オープン戦 巨人-ロッテ（22日、東京ドーム）巨人のグリフィン投手がオープン戦4度目の登板。ランナーを出しながらも3回無失点の投球を見せました。初回、1アウトから西川史礁選手に高めに抜けた変化球をライトへの3ベースにされ、ピンチを招きます。それでも、続く高部瑛斗選手をサードライナーに抑えると、4番のソト選手は低めのチェンジアップで空振り三振に仕留め、このピンチを切り抜けます。すると裏の攻撃で4番の