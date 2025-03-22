（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦聖光学院4―3常葉大菊川）常葉大菊川―聖光学院力投する常葉大菊川先発の大村=滝沢美穂子撮影延長タイブレークの十二回、聖光学院が鈴木来夢の犠飛でサヨナラ勝ちを収めたが、両チームとも先発左腕が好投した。聖光学院の大嶋哲平は丹念に低めを突き、常葉大菊川の大村昂輝は緩急を交え、ともに九回まで無失点と互角の投げ合いだった。