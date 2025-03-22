ベン・アフレック（５２）との離婚が１月に成立したジェニファー・ロペス（５５）に「新恋人か？！」と芸能メディアが色めき立っている。アフレックと元妻ジェニファー・ガーナー（５２）との?元サヤ説?がささやかれる中、ロペスはネットフリックスの新作ラブコメディ「オフィス・ロマンス」で共演する英俳優ブレット・ゴールドスタイン（４４）とのニューヨークでのデートが目撃された。英紙デイリー・メールによると、２人