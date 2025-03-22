ギャル系ファッション誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める伊藤桃々さん（25）が2025年3月18日、自身のインスタグラムを更新し、「韓国にきてます」と報告した。伊藤さんは、18年に放送されたABEMAの恋愛リアリティーショー「太陽とオオカミくんには騙されない」への出演でも話題になった。「インスタでは珍しくすっぴん」伊藤さんは、飛行機の絵文字を添えて、「空港コーデ」「と、インスタでは珍しくすっぴん」「韓国にきてま