鳥取県出身のアーティスト・jo0jiが、3月21日（金）に2man tour「馴染」のファイナルとなる東京・Shibuya O-EAST公演を開催、ライブ終了後に7月12日（土）に渋谷CLUB QUATTROでワンマンライブ「special oneman live 「onajimi」」を開催することを発表した。【ライブ写真】『jo0ji 1st ONEMAN LIVE 漁火』（計15点）jo0ji 2man tour「馴染」は3月7日（金）大阪・梅田CLUB QUATTORO、3月14日（金）愛知・名古屋 BOTTOM LINE、3月21