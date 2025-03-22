◆オープン戦阪神―オリックス（２２日・京セラＤ）オリックスの５番・頓宮が２―２の４回、勝ち越しソロを放った。１死から阪神先発・富田の３球目を捉えた当たりは、左翼スタンドへ一直線。初回に右越えソロを放った紅林に続き、オープン戦チーム３本目のアーチとなった。「打ったのはカットボールだと思います。１打席目も感覚は悪くなかった（遊ゴロ）ので、それを継続しようと思って打席に入りました。なんとか１本出てく