◆オープン戦中日―楽天（２２日・バンテリンドーム）開幕投手に内定している中日の高橋宏斗投手が「９番・ＤＨ」で先発出場した。打席に入る前、球場に流れたのは福永の登場曲でもある、ＯＮＥＯＫＲＯＣＫの「Ｃ．ｈ．ａ．ｏ．ｓ．ｍ．ｙ．ｔ．ｈ．」。「右膝内側側副靱帯）（じんたい）損傷」でチームを離脱している福永にエールを送る粋な演出に、スタンドを埋め尽くしたファンからは歓声と拍手がわき起こった。チ