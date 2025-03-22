※このお話は作者マルコさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ義実家の時代錯誤な考え方についていけず、良好な関係を築けずにいた主人公・さゆ。義父に激昂され離婚危機に晒されるも、義父の問題行動をきっかけに、妻は義実家との付き合いを最小限にできることになりました。妻の代わりにと夫の幼馴染・かおりが毎週の食事会に来ることになり、夫は自分がラクするためそれを受け入