サッカー元日本代表でジュビロ磐田ＧＫの川島永嗣が２２日、インスタグラムを更新。４２歳の誕生日を迎え、家族に祝福されている様子を投稿した。家族５人で撮影した写真を添え、「４２歳になりました。今年は家族で過ごせてとても幸せな誕生日でした日々成長そして感謝」と投稿。カタール大会を含めて４大会連続でＷ杯日本代表に選出されたレジェンドは「４２歳自覚症状なし笑」とまだまだ健在ぶりを示した。私生活