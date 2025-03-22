お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之さんが、顔面骨折の経験と治療について語りました。塙さんは富士吉田市で夜間に歩いていて事故に遭い、3箇所の骨折を負いました。手術を経て順調に回復し、仕事への復帰を果たしています。この経験を通じて、日常生活の大切さを再認識したと述べています。 【写真を見る】【ナイツ】塙宣之さん「顔面骨折」を語る “当たり前にお笑いやれることがものすごく幸せ” 2月25日に負傷3月10日か