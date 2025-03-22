大阪市中心部の遊歩道で、切断された男性の遺体の一部が見つかった。3月19日午後2時前、大阪市福島区の堂島川沿いの遊歩道で、「ゴミ袋から肉の塊のようなものが落ちていて何かおかしい」と警察に通報があった。警察によると、肉片約10個や、ろっ骨のかけらなど約20個が入っている緑色の袋が見つかったということだ。近くに住む人は「警察が来ていろいろ捜索していた。ちょっと気持ち悪いですよね」と話す。21日に行われた司法解剖