■人気連載漫画「どーくりくん」 読者をほのぼのとさせてくれるどーくりくん 大分合同新聞に連載中の「どーくりくん」。 主人公どーくりくんの日常をその時々のニュースなどを風刺しながらユーモアたっぷりに描く人気の4コマ漫画で、 なんと４０年以上も続いているのだ。 一体どんな人が描いているのか？番組スタッフがご自宅を訪ねてみた。 ■作者はどんな人？