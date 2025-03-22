東京メトロでは、きょう2025年3月22日(土)から「東京メトロ24時間券」を対象とするクレジットカードのタッチ決済・QRコードを活用した乗車サービスが始まりました。使⽤開始から24時間、全9路線が乗り降り自由な「東京メトロ24時間券」を事前に販売サイトで購入。その際に使用したタッチ決済対応のカード（クレジット・デビット・プリペイド）または購入後に発行されたQRコードで東京メトロ線全線を利用することができます。