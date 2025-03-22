2025年1月より開催中の「地縛少年花子くん」10周年を記念する特別なミュージアムイベントが、新たに東京・北千住でも開催されることが決定した。すでに発表されている東京・大阪・愛知・福岡に加え、北千住会場が追加されることで、より多くのファンが本イベントを楽しめる機会となる。 【画像】「地縛少年花子くん10周年記念ミュージアム」の内容は？ また、福岡会場への入場については、2025年3月21日（金）17