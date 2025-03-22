（台北中央社）海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）は21日、東沙（プラタス）諸島周辺の海域で、中国海警局船の保護を受けた中国漁船が越境操業する事例が多発しているとし、海警局に対して強く非難した。また海巡署の船艇は東沙諸島周辺で終日警備を行い、海警局船や漁船の動向を厳密に監視する方針を示した。海巡署によると、東沙環礁は台湾初の海洋国家公園で、漁業を禁じる海洋保護区に指定されている。2月15日には6隻の親船