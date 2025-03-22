「デジタル×ウェディング」事業を展開するウェディングパークが、東京・六本木と奈良、新潟で結婚や結婚式をもっと身近に感じられるイベント「wedding march ―まちを、もっと幸せにしよう。」を2025年3月23日(日)まで開催。【写真を見る】日本全国の婚メシの展示も(婚メシレストランにて)六本木ヒルズにて「wedding march ―まちを、もっと幸せにしよう。」が3月23日(日)まで開催■結婚式は意外と遠い存在という現実メトロハット