アーセナルは、U−21イングランド代表FWイーサン・ヌワネリとの新契約締結に近づいているようだ。21日、イギリス紙『メール』が報じた。21日に18歳の誕生日を迎えたヌワネリは、2022年9月にイングランドの1部リーグ史上最年少となる「15歳181日」でトップチームデビュー。2024年3月にプロ契約を結んだ。今季はイングランド代表FWブカヨ・サカの負傷離脱もあって大幅に出場機会を増やしており、ここまで公式戦29試合の出場で8ゴ