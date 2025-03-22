イングランド代表デビュー戦で初ゴールを記録したDFマイルズ・ルイス・スケリーに対し、アーセナルで共闘する同国代表MFデクラン・ライスが賛辞を送った。21日、欧州サッカー連盟（UEFA）公式サイトが伝えた。イングランド代表は21日にFIFAワールドカップ26欧州予選グループK第1節でアルバニア代表と対戦。トーマス・トゥヘル監督の初陣となった一戦で先発出場したルイス・スケリーは、20分にジュード・ベリンガムのアシストか