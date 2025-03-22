日本時間3月21日、王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は東京で日本の石破茂首相と中日韓3カ国の外相による会談に出席し、「中日韓にはいずれも『遠くの親戚より近くの隣人』という諺がある。不安定かつ不確実性が増す国際情勢の中で、この東洋の知恵に満ちた格言は3カ国協力の現実的意義を一層際立たせる」と強調し、「中日韓関係がうまくいけば、地域の平和と安定に対する保障が一層高まる。中日韓協力が深化すれば、地域諸国