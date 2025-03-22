石破茂首相が、3月3日に開かれた懇親会前に、自民党の初当選議員に配った10万円分商品券問題。岸田文雄前首相や安倍晋三元首相も慣例として渡していたことが明らかになるなど、波紋が広がっている。「3月13日に朝日新聞が報じて、その晩に石破首相が官邸で釈明会見をしました。早期に会見を開くことを勧めたのは小泉進次郎元環境相だと聞いています。石破首相はこの商品券について、私費からの見舞金的として手渡したと釈明し