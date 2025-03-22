自民党を揺るがす石破茂首相の「10万円商品券」問題。3月13日に発覚して以来、「法的に問題ない」などと弁明してきたのだが――。3月3日、石破首相と自民党の衆院新人議員15人との会合が開かれた。それに先立ち、石破首相は「お土産」として10万円ぶんの商品券を各新人議員に配布したという。これが、政治資金規正法違反に当たるのではないかと取りざたされている。石破首相は深く陳謝したものの、ねぎらいであって政治的な