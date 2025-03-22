生活家電を手がけるコンエアージャパン（東京都）は、キッチン家電ブランド「Cuisinart（クイジナート）」の「エアフライ オーブントースター TOA-39SJ」を2025年3月中旬に発売する。自宅でもピザを仕上げられる「ピザストーン」付属コンベクションタイプでは最大クラスだという大型ファンを天面に搭載。食材に直接パワフルな熱風を送り、効率的に庫内循環させることで、短時間でムラなく加熱調理ができるという。石英管ヒーターを