元乃木坂46のメンバーで俳優・歌手の生田絵梨花（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。“親友”とのふたり旅の様子を公開した。【写真】「このコンビ大好き」生田絵梨花＆秋元真夏、バリ島旅行の様子生田は「去年親友さんとふたり旅をしました。今頃のせる笑」と、複数枚の写真をアップ。元乃木坂46メンバーの秋元真夏（31）とインドネシアのバリ島を訪れたことを明かし、観光を楽しむ2人の様子を公開した。また同日、