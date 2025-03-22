前兵庫県明石市長の泉房穂氏（61）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、今夏の参院選に無所属で出馬することを認める投稿をした。泉氏は7月の参院選で兵庫選挙区（改選数3）に無所属で立候補する方針を固めたことが21日、関係者への取材で分かった。24日に会見し、表明する予定。立憲民主党、国民民主党が支援する方向で調整している。報道を受け、元宮崎県知事の東国原英夫氏がXで記事を引用しつつ、「やはりそう言う