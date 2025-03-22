人気バンド「東京スカパラダイスオーケストラ」が21日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にメンバー9人そろってゲスト出演。メンバー急逝の時の思いを吐露した。今年でメジャーデビュー35周年を迎えたスカパラ。現9人のうち、6人がオリジナルメンバー。これまでメンバー脱退などをくり返しつつ、1995年、初代ボーカルのクリーンヘッド・ギムラ氏が永眠。1999年には初代ドラマー、青木達之氏が急逝している。MCのKis―M