俳優の寛一郎が、16日に放送された大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)の第11回「富本、仁義の馬面」から、浄瑠璃の流派の一つである富本節の二代目・富本豊志太夫(午之助)役で登場(※第12回からは富本豊前太夫)。美声を披露し、反響を呼んだ。第12回「俄なる『明月余情』」で描かれる「俄(にわか)祭り」にも参加する富本豊前太夫、そして、演じる寛一郎について、第11・12回の演出を担当した