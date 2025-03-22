宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の職員らが設立した「ＪＡＸＡ発ベンチャー（新興企業）」が、人工衛星のデータを活用し、下水道管の損傷リスクを人工知能（ＡＩ）で予測する事業に乗り出す。埼玉県八潮市の道路陥没事故は下水道管の損傷が原因とされ、リスク予測で点検作業を効率化し、同様の事故を防ぐ。新興企業は、２０１９年に設立された「天地人（てんちじん）」（東京）。ＪＡＸＡから１０００万円の出資を受けるほか