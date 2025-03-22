大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で市原隼人が鳥山検校役を好演し、存在感を放っている。第11・12回の演出を担当した小谷高義ディレクターに、鳥山検校の描き方や市原との裏話を聞いた。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』鳥山検校役の市原隼人(左)と瀬以役の小芝風花江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦