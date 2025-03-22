20日、愛媛県松山市の路上で女性が男に切りつけられた事件で、警察は22日、殺人未遂の疑いで市内に住む50代の男を逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、松山市中村1丁目の無職・鈴木秀一容疑者（52）です。警察によりますと、鈴木容疑者は20日午前0時半頃、松山市三番町の路上で30代の女性の口元を手で塞ぎ「殺すぞ」などと脅したうえで、首に刃物のようなものを突き刺し、殺そうとした疑いが持たれています。女性は、首