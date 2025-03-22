「選抜高校野球・１回戦、聖光学院４−３常葉大菊川」（２２日、甲子園球場）常葉大菊川はタイブレーク導入後ではセンバツ最長となる延長１２回の死闘に敗れ、１２年ぶりのセンバツ勝利はならなかった。選手たちは涙に暮れた。勝利まであと１人に迫った場面があった。２点を勝ち越して迎えた延長１０回、力投を続けてきた背番号１１の左腕・大村は２死を奪ったが、１番鈴木を四球で歩かせ、満塁とすると、２番猪俣の場面で痛