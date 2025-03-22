熊本県南西部に位置する天草市(あまくさし)は、周囲を藍く美しい海に囲まれた天草上島と天草下島および御所浦島などで構成する天草諸島の中心部にあり、自然景観、南蛮文化やキリシタンの歴史など、多くの観光資源に恵まれたまち。「天草の粼津集落」は、世界遺産にも登録されています。温暖な気候を活かした農業や、豊かな水産資源を活かした漁業が盛んで、特にまちの最南端に位置する牛深町は、県下最大の漁港として知られ