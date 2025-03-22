バレーボール男子でパリ五輪代表の主将を務めた石川祐希（ペルージャ）がスタメンで存在感を発揮した。２０日（日本時間２１日）に行われた欧州チャンピオンズリーグ準々決勝第２戦で、ペルージャはモンツァに３―１で快勝し、準決勝進出を決めた。第１セットから攻守で躍動して、チームトップの１９得点をマークした。「モンツァ戦は３対１で勝って、チャンピオンズリーグのファイナル４に進出することができました。僕もスタ