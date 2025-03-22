「ドームで聞いたANSWER」第39回19日まで東京ドームで行われた米大リーグの「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」はドジャースがカブスに2連勝して幕を閉じた。「THE ANSWER」では来日した選手、米メディア関係者らに現地で直撃取材。「ドームで聞いたANSWER」と題し、語ってもらった内容を伝える。第39回は、2018、23年にサイ・ヤング賞を獲得したブレイク・スネル投手。今オフ、5年総額1億8200万ドル（約270億円）の契約でドジ