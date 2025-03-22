【モデルプレス＝2025/03/22】オリエンタルラジオの藤森慎吾が3月22日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSの初コラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。【写真】ランウェイ用ヘアスタイルで登場した藤森慎吾◆「王様のブランチ」×「たべっ子どうぶつ」がコラボ生放送中のTBS系情報バラエティ番組「王様のブランチ」（毎週土曜午前9時30分〜）と映画「たべっ子どうぶつ THE