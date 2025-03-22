◆オープン戦巨人―ロッテ（２２日・東京ドーム）ロッテのドラフト１位、西川史礁（みしょう）外野手＝青学大＝が２２日、巨人戦（東京Ｄ）に「２番・左翼」でスタメン出場。初回１死走者なしで迎えた第１打席、巨人先発左腕のグリフィンの１３８キロのカットボールを右翼線にはじき返し、最後は三塁にヘッドスライディングした。オープン戦１３試合目の出場で初の三塁打。開幕スタメンを決定づけるためにも、あとは一発がほ