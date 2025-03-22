◆オープン戦阪神―オリックス（２２日・京セラＤ）オリックスが１―２の３回、同点に追いついた。先頭の太田が左前打を放つと、若月の投前犠打、中川の左前打で１死一、三塁のチャンスを演出。続く西野が、右翼席から鳴り響くオリックスの名物応援歌「タオルチャンテ」に乗せて右犠飛を放った。その後、２死一塁からは紅林が二飛に倒れ、勝ち越しとはならなかった。