柔道女子48キロ級でパリ五輪金メダルの角田夏実（32＝SBC湘南美容クリニック）が22日、東京都練馬区の光が丘IMAで行われた警視庁とJ:COMによる「特殊詐欺被害防止に向けた共同宣言」のイベントにゲストとして参加した。トークショーの中で、特殊詐欺にまつわる自身の経験談を激白。「警察官を装った電話がかかってきた。“キャッシュカードの口座が犯罪に使われていて…”と言われて。詐欺かな？と思ったけど、警察から電話が