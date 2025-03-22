歌手の和田アキ子（74）が22日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。11日に甲状腺機能低下症で他界した歌手で女優のいしだあゆみさん（享年76）の人柄について語った。和田は「ショックだったですね、あゆみちゃんのことも」と明言。大変可愛がってくれた先輩だったと明かされると「大阪やからね、あゆみちゃん。大阪のイメージしないでしょ？」と続けた。「奇麗だっ