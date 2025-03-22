お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰が、ゲーム『プロ野球スピリッツA』の動画に出演することがわかった。近日、YouTube「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」にて公開される。先行して動画内で『プロスピ』愛を語る春日のインタビューの一部が公開された。【画像】春日がドハマり！『プロ野球スピリッツA』新ビジュアル動画内では「オードリー春日のプロスピ愛はほっものか！？突撃調査」と題した企画が実施。ラジオ番組でも