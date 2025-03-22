5月8日に大阪・関西万博で行われるカンテレ『おかべろ』（毎週土曜後2：28〜※関西地区）の公開収録に出演する第一弾ゲストがきょう22日に発表された。【画像】超大物ゲストも!?大阪・関西万博への参加が決定した『おかべろ』第一弾のゲストは「2025年日本国際博覧会アンバサダー」を務め、大阪・関西万博オフィシャルテーマソング「この地球（ほし）の続きを」も歌唱している、コブクロが『おかべろ』初登場する。ゲスト