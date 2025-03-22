タレントの村重杏奈（26）が22日、東京・赤坂TBSBLITZスタジオで行われた「TBSAKASAKACOLLECTION produced by TGC」に出席。まだ真実が分からない“桜味”について理解を深めたいと明かした。芸者とともにランウエーを堂々と歩いた村重。日本らしさ溢れる空間が広がった。春の季節に食べたい食べ物を聞かれ「桜味について知りたい」と回答。「桜味って、身近にあるじゃないですか。桜餅とか。桜の季節になると桜限定チ