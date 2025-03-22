「選抜高校野球・１回戦、聖光学院４−３常葉大菊川」（２２日、甲子園球場）常葉大菊川はタイブレーク導入後ではセンバツ最長となる延長１２回の死闘に敗れ、１２年ぶりのセンバツ勝利はならなかった。選手たちは涙に暮れた。タイブレークで十回には２点、十一回には１点を勝ち越したが、聖光学院の粘りの前に追いつかれると、最後は力尽きた。試合は聖光学院の大嶋、常葉大菊川の大村の両左腕の投げ合いで試合は進み、９