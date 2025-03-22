アイドルグループ「FRUITSZIPPER」月足天音（25）が21日、自身のX（旧ツイッター）で「HKT48」時代の大先輩とのツーショットを披露した。「さくらさんと一緒に活動をしていた時の記憶が、私のアイドル活動でのお守りのような存在です〜」というメッセージとともに披露したのは、ガールズグループ「LESSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良（27）とのツーショット。それぞれの衣装姿でポーズをとりながら、笑顔