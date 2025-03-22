「選抜高校野球・１回戦、聖光学院４−３常葉大菊川」（２２日、甲子園球場）聖光学院がタイブレーク導入後、センバツでは最長となる延長１２回の激闘をサヨナラ勝ちで制し、甲子園通算３０勝目を飾った。常葉大菊川は１２年ぶりのセンバツ勝利はならなかった。延長十二回に１死一、三塁から途中出場の鈴木がセンターへの犠飛を放ち、決着をつけた。試合は聖光学院の大嶋、常葉大菊川の大村の両左腕の投げ合いで試合は進み