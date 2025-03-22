チョコレートプラネットの松尾駿（42）が22日、東京ビッグサイトで「AnimeJapan 2025劇場版『僕とロボコ』スペシャルステージ」に登場した。20年に週刊少年ジャンプで連載が始まり、22年からはテレビ東京で3分アニメとして放送開始。圧倒的テンポのギャグアニメとして人気を集めている。アニメでロボコ役を務める松尾は、ロボコのコスプレで登場。ほおや膝に線を入れるなど細かく再現し、会場を沸かせた。4月18日に、長編アニメ