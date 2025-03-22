県の生活衛生課は3月22日、新発田市内の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。患者は10歳未満から80歳代までの26人で、全員快方に向かっています。保健所による検査で、店の調理スタッフからノロウイルスが検出されました。新発田保健所は3月17日、医療機関からの報告を受けて調査を始めました。医療機関は「仕出し弁当を食べたあとに胃腸炎の症状が出ている患者を診察した。患者によるとほかの人も発症して